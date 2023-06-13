ترامب يمثل أمام محكمة في فلوريدا بتهم تتعلق بوثائق سرية

فلوريدا-سانا

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية اليوم، لاحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وذكرت رويترز أن ترامب يمثل أمام محكمة اتحادية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لاحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه عام 2021، وكذب على مسؤولين سعواً إلى استعادتها.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ شهر نيسان الماضي، عندما دافع عن براءته في نيويورك بتهمة وجهت له بدفعه أموالاً تتعلق بفضائح خاصة.

ومع أن ترامب هو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق توجه له اتهامات جنائية، فإن هذا لم يضعف آماله في العودة إلى البيت الأبيض.

وأظهر استطلاع لرويترز وشركة الاستشارات المتخصصة (إبسوس)، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن “ترامب يتقدم كثيراً على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، وأن 81 بالمئة من الناخبين الجمهوريين يرون أن التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية”.

ويصر ترامب على أنه بريء، ويقول: إن القضية محاولة لتقويض جهود إعادة انتخابه.

وكشف محامي ترامب مؤخراً، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت سبع تهم جنائية له، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية، وعرقلة سير العدالة.

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