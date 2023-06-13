الاطلاع على واقع عمل مشاريع السكن الشبابي العمالي في القنيطرة

القنيطرة-سانا

اطلع محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران على واقع العمل بمشروع السكن الشبابي والعمالي في مدينة البعث.

وطالب المحافظ بالإسراع في إنجاز مشاريع الإسكان وفق برامج زمنية محددة، لافتاً إلى أن مشروع السكن الشبابي للمرحلة الثانية في منطقة العتم يتكون من 24 مقسماً يتضمن 720 شقة مع المرافق العامة والحدائق.

ولفت إلى أنه تم البدء بتنفيذ 4 مقاسم بكلفة إجمالية تتجاوز 600 مليون ليرة سورية.

من جهتها بينت مدير عام مؤسسة الإسكان المهندسة راما الظاهر أن الهدف من الجولة تتبع مشاريع المؤسسة على أرض المحافظة، والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيل العمل مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال في مقاسم السكن الشبابي البالغ عددها أربعة مقاسم تجاوزت 50 بالمئة، وقريباً سيتم الإعلان عن المباشرة بتنفيذ سبعة مقاسم جديدة.

وأضافت الظاهر: إنه في العام 2023 تم تخصيص 255 مكتتباً بالسكن العمالي بمدينة البعث، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق والتنسيق مع المحافظة لإعادة جدولة البرامج الزمنية لإنجاز المشاريع ضمن المدة المحددة لتسليم الشقق السكنية لأصحابها.

وعقب الجولة عقد اجتماع موسع مع المعنيين بقطاع الإسكان في المركز الثقافي بمدينة البعث، حيث تركزت مطالب المكتتبين على تخفيض أسعار التكلفة وتسليم الوحدات السكنية في مشروع السكن العمالي على الوضع الراهن وتجهيز البنى التحتية في السكن العمالي بمدينة البعث، إضافة إلى تشكيل لجان للكشف على سوء التنفيذ في عدد من الأبنية.

غسان علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency