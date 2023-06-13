الطقس غداً.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر ليلاً في المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية .

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…