SCS-NET
الشريط الإخباري

الطقس غداً.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

2023-06-13

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر ليلاً في المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية .

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق    31 / 17
المنطقة الجنوبية    29 / 16
المرتفعات الجبلية    26 / 14
المنطقة الوسطى    32 / 19
المنطقة الساحلية    28 / 21
المنطقة الشمالية   33 / 19
منطقة الجزيرة   35 / 23
المنطقة الشرقية   37 / 23
منطقة البادية   35 / 22

انظر ايضاً

طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة،

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved