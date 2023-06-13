استمرار استلام الأقماح من الفلاحين في منطقة الغاب

حماة-سانا

تتواصل عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين في منطقة الغاب، وذلك في مركزي حبوب السقيلبية وسلحب.

وأوضح مدير تسويق الحبوب فرع حماة المهندس موفق العجمي في تصريح لمراسلة سانا أن عملية التسويق والشحن تسير بشكل جيد ضمن خطة الإدارة العامة، وبسبب الضغط الكبير من الفلاحين وكميات الأقماح الكبيرة لهذا العام تم الشحن إلى محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، مشيراً إلى أن عمليات الاستلام تتم يومياً من السادسة صباحاً حتى التاسعة مساء.

بدوره أشار رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب ماجد محسن إلى الدور الذي تؤديه الرابطة في تسهيل عمليات استلام المحصول والعمل على إزالة جميع الصعوبات التي تعترض الفلاحين في عملية التسويق، من حيث تنظيم الدور وتصنيف الحبوب وأجور النقل والحصاد، وفي حال وجود أي شكوى تتم الاستجابة لها والتوسط في حلها فوراً.

رئيس مركز حبوب سلحب المهندس علي حسن قال: إنه يتم يومياً إدخال حوالي 150 جراراً أو سيارة تفوق حمولتها الإجمالية 1800 طن، وتجري عمليات الشحن مباشرة إلى مواقع التخزين الدائمة.

مدير مركز حبوب السقيلبية المهندس زياد بلال قال: إن إجمالي كميات الأقماح المستلمة منذ بدء موسم التسويق هذا العام في الـ 22 من أيار الماضي بلغ نحو 14 ألف طن، بمعدل 1100 طن يومياً.

وعن آلية عمل مخبر حبوب سلحب، قالت رئيسته المهندسة هبة عيسى: إنه يتم استقبال العينات بأرقام سرية، وتحليلها وفق المواصفات القياسية لإعطائها درجات أولى ثانية ثالثة رابعة، حسب نسبة الأجرام والشوائب.

إيفانا ديوب

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