17 ألف طن كمية محصول القمح المستلمة من الفلاحين في ريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

تستمر عمليات تسويق محصول القمح في ريف إدلب المحرر إلى مراكز الحبوب الثلاثة خان شيخون وأبو الضهور وسنجار التي تم تجهيزها، وسط توقعات بأن تفوق الكميات المستلمة من الفلاحين الـ 17 ألف طن.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين نضال شاهين في تصريح لمراسل سانا أنه من الجولة على مراكز استلام محصول القمح في ريف إدلب تبين التزام المنتجين التام بتسليم محصولهم لمراكز الحبوب، وزيادة إنتاج المحافظة لهذا الموسم بمعدل الضعف مقارنة مع الأعوام السابقة.

رئيس اتحاد فلاحي إدلب نضال صلوح قال: إن كميات الأقماح المستلمة حتى الآن والتي تخطت الـ 11 ألف طن تبشر بمواسم خيرة، ولا سيما أن نسبة 60 بالمئة من حقول القمح المروي لم يتم جنيها حتى الآن، ومع حصادها خلال الأيام المقبلة ستزداد الكميات المسوقة بشكل ملحوظ، لافتاً إلى التسهيلات الكبيرة المقدمة للفلاحين في عمليات نقل وتسليم محاصيلهم.

بدوره نوه رئيس جمعية المعيصرونة الفلاحية بالتدابير المتخذة من قبل المعنيين في مراكز الحبوب، والتي تخفف الأعباء عن الفلاحين، مطالباً الجهات المعنية برفع حصة مزارعي القمح في إدلب من مادة السماد مع زيادة دعم المحروقات والبذار تشجيعا لهم على الاستمرارية بزراعة القمح والتوسع بها، الأمر الذي يزيد الإنتاج.

عبد الله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency