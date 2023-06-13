مؤسسة روس كوسموس تعلن مهمة جديدة لروادها في الفضاء

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون للخروج بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته قناة روسيا اليوم: “من المفترض أن يخرج رائدا “روس كوسموس” دميتري بيتيلين وسيرغي بروكوبييف الموجودان على متن المحطة الفضائية الدولية في الـ 22 من حزيران الجاري بمهمة إلى الفضاء المفتوح”.

ولفتت المؤسسة إلى ان الرائدين أتما خلال الفترة ما بين الـ 9 والـ 12 من الشهر الجاري عمليات التحضير للمهمة القادمة التي سيخرجان فيها، وذلك في إطار برنامج الفضاء الروسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن بروكوبييف وبيتيلين كانا قد خرجا في مهمة إلى الفضاء المفتوح ليلة الـ 13 من أيار الماضي، وأمضيا خارج المحطة 5 ساعات و14 دقيقة تقريباً وقاما بتثبيت المبادل الحراري لوحدة “ناؤوكا” الروسية التابعة للمحطة كما أنجزا عدة أعمال تقنية أخرى.

يشار إلى أن المؤسسة كانت ذكرت في بيان سابق لها ان مهمة الرائدين ستكون لاستكمال دمج وحدة “ناؤوكا” الروسية بالمحطة في ربيع وصيف 2023.

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