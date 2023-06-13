السفير العمراني وإيفانتس يبحثان سبل تعزيز التعاون بين سورية وبيلاروس

مينسك-سانا

بحث وزير التعليم البيلاروسي أندريه إيفانتس مع سفير سورية لدى مينسك محمد العمراني سبل تعزيز العلاقات بين سورية وبيلاروس وآليات استمرار المعسكرات الصحية الترفيهية للأطفال السوريين.

وأكد إيفانتس خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة التعليم البيلاروسية أن العلاقات المتينة بين سورية وبيلاروس تستند إلى العلاقة المتميزة بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الغاية من هذه المعسكرات تحقيق الترفيه للأطفال السوريين الذين عانوا الكثير خلال سنوات الحرب والتعرف على ثقافة وتاريخ وتقاليد بيلاروس.

من جهته أعرب السفير العمراني عن شكر سورية وتقديرها الكبير للمبادرة الإنسانية البيلاروسية تجاه الأطفال السوريين لما لها من آثار إيجابية على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتوسيع النماء الثقافي والمعرفي للأطفال السوريين، وإقامة علاقات صداقة بينهم وبين نظرائهم البيلاروس، معرباً عن الأمل باستمرار هذه المبادرة الإنسانية خلال السنوات القادمة.

حضر اللقاء حسام الدرة رئيس وفد الدفعة الثانية من الأطفال السوريين الذين ذهبوا إلى بيلاروس، وأعضاء وفد الإشراف، وعدد من الأطفال، إضافة إلى إدارة معسكر زوبروناك الصحي الترفيهي.

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