الصين تجدد إنذار اللون الأزرق لمواجهة العواصف

بكين-سانا

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذاراً باللون الأزرق لمواجهة العواصف الرعدية والرياح القوية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز قوله في بيان: إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وقصيرة المدة، يتراوح منسوبها من 20 مليمتراً إلى أكثر من 60 مليمتراً في الساعة على أجزاء من مناطق كثيرة، بما فيها جيلين وآنهوي وهوبي وهونان وغيرها.

ومن المنتظر أن تجتاح عواصف رعدية ورياح قوية وحبات برد أجزاء من شنشي وشاندونغ وخنان وآنهوي وهوبي وهونان وجيانغشي وتشجيانغ.

ويوجد فى الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات محددة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر التحذير الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

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