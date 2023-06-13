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إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمدينة دنفر الأمريكية

2023-06-13

واشنطن-سانا

أصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار بمدنية دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت شبكة “أيه بي سي” الإخبارية عن الشرطة المحلية قولها اليوم: إن (ثلاثة من المصابين في حالة صحية حرجة جراء الحادث الذي وقع في حي “ماركت ستريت” على مقربة من ملعب”  بول ارينا” لكرة السلة).

ولم تعتقل الشرطة الأمريكية أي مشتبه به حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات حول الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة على نحو يومي تقريبا حوادث إطلاق نار، وعمليات قتل جماعي بسبب سهولة الحصول على أسلحة فردية بغطاء الدستور الأمريكي.

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