الدفاع المدني باللاذقية: إخراج جثة سيدة من محطة ضخ مياه الشلفاطية

اللاذقية- سانا

أخرج فريق الإنقاذ والغطس في مديرية الدفاع المدني باللاذقية جثة سيدة من محطة ضخ المياه في الشلفاطية بريف المحافظة في العقد الرابع من العمر.

وقال مدير الدفاع المدني باللاذقية العميد جلال داؤود في تصريح لمراسل سانا: إنه تم إبلاغ مديرية الدفاع المدني من قبل شرطة ناحية الهنادي بوجود جثة لسيدة عالقة في محطة ضخ، وإثر ذلك تم توجيه الفريق مباشرة إلى الموقع.

وبين داؤود أن الجثة تعود لامرأة بين الثلاثين والأربعين من عمرها مجهولة الهوية، من المحتمل أن تكون مجروفة ضمن خط الري لافتاً إلى أنه تم نقل الجثة إلى مشفى تشرين لعرضها على الطبيب الشرعي ومعرفة سبب الوفاة مع استمرار التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة الهوية والأسباب.

بسام ابراهيم

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