وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق مكرماً في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

تونس-سانا

كرم اتحاد إذاعات الدول العربية وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق، خلال افتتاح فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 23، والمقام حالياً في تونس بعنوان “الفنون والثقافة تجمعنا”.

المهرجان الذي يقام في مدينة الثقافة الشاذلي القليبين بتونس ويستمر لغاية الـ 15 من الشهر الحالي بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” يهدف إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، كما يهدف إلى رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

وتضمن المهرجان أمسية موسيقية قدمها الموسيقار التونسي محمد علي كمون بعنوان “عطور عربية”، كما احتفى بنخبة من ألمع نجوم الشاشة العربية والفنانين والمخرجين وكبار المسؤولين، والإعلاميين المتميزين في الساحة العربية.

وكرم المهرجان أيضاً كلاً من عبد العزيز قاسم المدير العام الأسبق للإذاعة والتلفزة التونسية وإيناس جوهر رئيسة الإذاعة المصرية سابقاً وهاني فراج الرئيس الأسبق للجنة الإدارية والقانونية باتحاد إذاعات الدول العربية وإيناس يعقوب مخرجة تلفزيونية وسينمائية من البحرين والمنصف البلدي مخرج وممثل تونسي وتقي الدين صوبيرا فنان متعدد المواهب من جزر القمر.

ومن ضمن ضيوف شرف المهرجان الممثلة شيرين من مصر والفنانان ميلاد يوسف وروعة السعدي من سورية وجورج خباز ممثل من لبنان والفنانة فاطمة الحوسني من الإمارات العربية المتحدة والفنان حسن قرفال مخرج وممثل من ليبيا، إضافة إلى سناء عكرود ممثلة ومخرجة من المغرب.

كما يشارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة مسابقات تلفزيونية وإذاعية تتوزع إلى:

المسابقة التلفزيونية:

المسابقة الرئيسية: مخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملين والمشاركين في الاتحاد.

المسابقة الموازية: للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد)، وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية، بالإضافة إلى الفضائيات الدولية الناطقة باللغة العربية.

المسابقة الإذاعية: بقسميها الرئيسي والموازي، وهي مسابقة مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد، والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة، والمحطات وشركات الإنتاج، والإذاعات الدولية الناطقة بالعربية، وندوات وورشات، وفضاء للتعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

كما يشارك في المعرض الذي يقام ضمن نشاطات المهرجان، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري والمؤسسة العامة للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني وشركات إنتاج درامي سوري.

وتشارك فيه الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

حضر حفل الافتتاح من سورية مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حبيب سلمان، ومدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين، ومدير مؤسسة الإنتاج التلفزيوني المخرج مهيب البهلول.

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