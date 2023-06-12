هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي

لندن-سانا

توج النرويجي إرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي الانكليزي لموسم 2022-2023.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي أن هالاند نجح في الحصول على أعلى نسبة تصويت من قبل جماهير الفريق، متفوقاً على كل من البلجيكي كيفن دي بروين والهولندي ناثان آكي بقائمة أفضل لاعبى مانشستر سيتي هذا الموسم.

وساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في الموسم الكروي الحالي 2022-2023، بعدما حصد لقبي الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، ثم لقب دوري أبطال أوروبا مساء السبت الماضي على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي.

وسجل هالاند 52 هدفاً خلال مشاركته في 53 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات هذا الموسم، منها 36 هدفاً قادته نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز.

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