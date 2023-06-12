بوتين يؤكد أهمية العملية العسكرية الخاصة لتقوية روسيا

موسكو-سانا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتعزيز قوة روسيا وحماية السكان في دونباس والمناطق المحررة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال زيارة لمشفى فيشنفسكي التابع لوزارة الدفاع الروسية حيث يتلقى عدد من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة العلاج: “لست بحاجة للحديث عن مدى أهمية هذا الأمر للدولة من أجل تقويتها واستقلاليتها ولحماية الناس هناك.. شعبنا موجود في هذه المناطق والدفاع عنهم من واجبنا”.

ولفت بوتين إلى الأنشطة العسكرية الحاسمة وقال: “كل واحد منكم هو بطل.. جميعكم دون استثناء” مؤكداً أن “الحكومة ستبذل كل ما بوسعها لدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وعائلات الضحايا”.

وأضاف: إن “الدولة تبذل وستبذل كل ما بوسعها لدعمكم وعائلاتكم وعائلات رفاقنا القتلى.. هذه قضية مقدسة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك”.

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