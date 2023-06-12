منتخب سورية الأولمبي يخسر أمام نظيره الفلسطيني في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا

بغداد-سانا

خسر منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني بهدف دون رد في مباراتهما على ملعب كربلاء الدولي اليوم في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً والتي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد حتى العشرين من الشهر الجاري.

وسيلتقي منتخبنا في مباراته الثانية مع نظيره الإيراني بعد غد ضمن المجموعة الثانية.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة وسيم أيوب ومصطفى سفراني وأحمد دالي وأوليفر كاسكاو وعمار رمضان ومحمد ريحانية وعلي الرينة والمقداد أحمد وهيثم اللوز وعبد الرحمن حسن وهوزان عثمان.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات الثلاث بالبطولة إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان.

محمد الرحيل

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