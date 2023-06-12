الشابة آية بلال… نجمة مضيئة بالإرادة والعطاء والنجاح

طرطوس-سانا

“على هذه الأرض.. نحن نصنعُ أقدارنا .. وسنبني حياة نتمناها.. نحبها”… تحت هذا الشعار تنطلق الشابة آية بلال ابنة الـ 19 عاماً لتبني حياتها بعزم وتصميم على تحقيق الأمنيات، متحديةً عدم القدرة على الحركة وبعض الصعوبات في النطق جراء نقص الأكسجة عند الولادة.

آية الطالبة في كلية الآداب قسم اللغة العربية تؤكد لنشرة سانا الشبابية أنها انتصرت على إعاقتها ونظرات الناس وخاصة زملاءها بالمرحلة الدراسية الأولى، فأكملت دراستها بهمة عالية، ولم تسمح لأحد أن يحبط من إرادتها، والتشبث بطموحها، فحلقت في الأدب وتمكنت من قراءة العديد من الكتب والقصص لتخرج عبر الورق كل الحب والحنان والشفافية التي تسمو بها روحها.

وبدعم كبير من والدها ووالدتها وتشجيع أصدقائها ومعلميها ثم دكاترة الكلية تميزت بكتابة عدة نصوص وخواطر ونثر وشعر، وأغنية بعنوان (أنت البديل)، وهي عضو فريق رابطة أدباء سورية ونالت شهادة مسجلة بالبورد الأمريكي الكندي من الأستاذ قصي طبل، فهي “الفتاة القوية المناضلة “حسبما يصفها محيطها.

ولأن “الأمنيات تتزاحم بين ثقوب النجوم” حسب ابنة مدينة طرطوس فإن أهدافها وأمنياتها تتزاحم أيضاً بين أن تكمل تحصيلها الجامعي بتفوق، وأن تبحر في آداب اللغة العربية وفنونها وأن تحترف قواعدها وتنجح في مجال الإعلام، وتثبت نفسها بجدارة في عالم الكتابة لتتفرد باسم كاتبة مُلهمة للقوة وكذلك أن تشارك في الفعاليات الأدبية والثقافية المحلية والعالمية لترفع اسم بلدها عالياً، متمنية الالتحاق بمركز إعادة تأهيل يساعدها على المضي قدماً بهذه الحياة.

دارين عرفة

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