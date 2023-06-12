المهندس عرنوس يوافق على توصيات للجنة الاقتصادية متعلقة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة

دمشق – سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية، والتي تتضمن التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية، والمتضمن تقديم وتركيب وتجريب عدادات غزارة تعمل بالأمواج فوق الصوتية على خطوط تغذية اللاذقية بمياه الشرب من مياه السن، حيث يسهم المشروع بالحد من هدر مياه الشرب والفاقد المائي في الشبكة عن طريق حصر وتحديد مواقع الفقد والهدر، إضافة إلى معرفة الأرقام الحقيقية للغزارة لكل منطقة على حدة، وحسب الاحتياج لمعالجة الاختناقات الحاصلة.

كما وافق رئيس المجلس على توصية متعلقة بالتصديق على العقد المبرم بين الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع التوتر العالي بحماة، لتنفيذ الأعمال المدنية والمواد المقترح تقديمها، وتنفيذها لإنشاء مخرج 20 ك.ف هوائي الشمالي دارة مزدوجة ودارة مفردة توسع المنطقة الصناعية.

ومن ضمن التوصيات أيضاً تأمين أدوية وسيرومات ومعقمات وأجهزة تنقية دموية، وذلك بهدف تأمين احتياجات القطاع الصحي العام من مستلزمات التنقية الدموية والتعقيم لأجهزة غسيل الكلية، بما يمكن القطاع الصحي العام من استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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