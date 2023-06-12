مشروعات لمعالجة وترحيل النفايات الصلبة في ريف حمص بقيمة تجاوزت 4.7 مليارات ليرة

حمص-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية بحمص تنفيذ مجموعة عقود لترحيل ومعالجة النفايات في عدة مطامر، تلافياً لمشكلة تراكم النفايات وانتشار المكبات العشوائية بريف المحافظة بقيمة تجاوزت 4.7 مليارات ليرة سورية.

وبين مدير إدارة النفايات الصلبة بحمص المهندس ثائر النادر في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت المباشرة بعقد تشغيل مطمر القصير الصحي بتكلفة نحو 798 مليون ليرة، وهو يخدم الريف الغربي للمحافظة، وتتبع إليه محطات تلكلخ وتارين وحديدة وتلذهب وشين وحسياء الحوز وقرب علي والشرقلية، إضافة إلى المكب المركزي في الضاحية العمالية، موضحاً أن الطاقة التصميمية للمطمر تقدر بـ 400 طن يومياً.

ولفت النادر إلى أنه تمت المباشرة أيضاً بعقد مطمري الفرقلس الصحي بتكلفة نحو 208 ملايين ليرة وسعة 1000 طن يومياً، ودير بعلبة الصحي المستثمر من قبل مجلس مدينة حمص والمخصص لخدمة المدينة والقرى القريبة منها، وتقدر طاقته التصميمية بـ 600 طن يومياً.

وتكمن أهمية هذه المشروعات وفق النادر في التخلص من الآثار السلبية للمكبات العشوائية التي تؤثر على المياه الجوفية، وتزيد من انتشار الحشرات الضارة والحيوانات الشاردة، واحتمالية حدوث حرائق في المكان.

وفيما يتعلق بمحطات ترحيل النفايات والمكبات المركزية بين النادر أنه تمت المباشرة بمشروع تشغيل محطات ترحيل النفايات في حسياء والحوز بقيمة نحو 602 مليون ليرة، ومشروع تشغيل محطات ترحيل النفايات في الرقامة وصدد بقيمة نحو 291 مليوناً، ومشروع تشغيل محطات النفايات في قرب علي – حديدة بتكلفة 689 مليوناً، ومشروع تشغيل محطة النفايات في شين بقيمة 536 مليوناً، وأكراد الداسنية وتارين بقيمة 534 مليوناً، وأم العمد بقيمة 536 مليون ليرة، والضاحية العمالية بقيمة 548 مليوناً.

وتم خلال العام الحالي إغلاق 4 مكبات عشوائية، ليكون إجمالي المكبات العشوائية التي تم إغلاقها ومعالجتها منذ عام 2014 في محافظة حمص 99 مكباً.

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