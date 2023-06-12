هيرش: أغلبية سكان العالم يدعمون العملية الروسية الخاصة

موسكو-سانا

أكد الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش أن الأغلبية العظمى من الشعوب حول العالم تدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة فقدت الثقة بنفسها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن هيرش قوله تعليقا على الهجوم المضاد الذي شنته قوات النظام الأوكراني: “إن نسبة الدول ولا سيما في أفريقيا وآسيا التي لم تعد مؤيدة لأميركا وأصبحت مؤيدة لروسيا مدهشة للغاية، وهناك أكثر من نصف سكان العالم يدعمون روسيا في حربها”.

وأضاف هيرش تعليقاً على العقوبات الغربية ضد روسيا: “لم تعد الأمور في روسيا جيدة كما كانت من قبل، ومع ذلك فإن فكرة أنها في حالة يأس هي ببساطة فكرة خاطئة”.

وأعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة فقدت الثقة بنفسها في العالم، وكمثال على ذلك التقارب الدبلوماسي بين السعودية وإيران، والذي يشير بالفعل إلى تغيير كبير في حد ذاته.

وحذر الصحفي الأمريكي من أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيكون له عواقب سلبية على أوكرانيا نفسها والولايات المتحدة ممثلة بإدارة جو بايدن وحلف الناتو.

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