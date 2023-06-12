نفوق آلاف الأسماك على ساحل خليج تكساس الأمريكي بسبب موجة الحر

لندن-سانا

نفقت آلاف الأسماك وطفت على سطح الماء في خليج ساحل تكساس الأميركي بسبب ارتفاع حرارة مياه خليج المكسيك المتصل بالمحيط الهادئ.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن كاتي سانت كلير مديرة الحياة البحرية في جامعة تكساس قولها اليوم في بيان: “إن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج من خلال تغير المناخ ساهم في نفوق الأسماك، فالماء الدافئ يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد، كما أن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم في المنطقة أعاقت طرق ضخ الأكسجين في مياه المحيط الهادئ، فيما قللت السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي”.

وكان تقرير للأمم المتحدة في عام 2019 أشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط أدى إلى زيادة حالات نقص الأكسجة أو انخفاض مستويات الأكسجين في المياه الساحلية، ما يهدد تجمعات الأسماك والذي من شأنه أن يخلق ضغطاً هائلاً على منطقة ساحل الخليج في المستقبل.

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