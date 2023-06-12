الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل ازدواجية المعايير ويواصل مخططاته الاستعمارية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدماً في عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن كل إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه مدينة القدس المحتلة باطلة وغير شرعية، وتهدف الى تكريس ضمها وتهويدها وتغيير معالمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، من خلال عمليات التطهير العرقي المتواصلة ضد المقدسيين والتضييق عليهم لتهجيرهم، وبالتالي القضاء نهائياً على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وطالبت الخارجية في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال الاسرائيلي الاستعمارية التي تكرس الاستيطان ونظام الفصل العنصري من خلال الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

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