إدارة محطة زابوروجيه تحذر من عواقب استمرار القصف الأوكراني على المحطة

موسكو-سانا

حذرت إدارة محطة زابوروجيه الكهروذرية من العواقب الوخيمة لاستمرار النظام الأوكراني بقصف المحطة، وخاصة عقب العثور على شظايا قذيفة مدفعية من طراز هاوتزر (أم 777) أمريكية الصنع في أحواض الرش داخل المحطة.

وقالت الإدارة في قناتها على تلغرام: “أثناء تنظيف أحواض الرش في محطة زابوروجيه الكهروذرية بهدف التخلص من مخلفات قصف المحطة العام الماضي، تم العثور على شظايا من قذيفة مدفع هاوتزر الأمريكي الصنع في أحد أوعية نظام معالجة المياه”.

وأشارت الإدارة إلى أنه يتم استخدام المياه من أحواض الرش في دورة مغلقة، وهي مخصصة لتبريد الوقود النووي المستهلك الموجود في أحواض الوقود وداخل المفاعلات نفسها.

يذكر أن محطة زابوروجيه الكهروذرية تتعرض للقصف بشكل منتظم من قبل قوات النظام الأوكراني منذ العام الماضي، بينما تواصل مهاجمة المناطق السكنية في مدينة إنيرغودار بشكل دوري حيث توجد المحطة.

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