الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس “ماربورغ” في غينيا

مالابو-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نهاية تفشي وباء فيروس (ماربورغ) في غينيا الاستوائية بعد تسجيل 17 إصابة و12حالة وفاة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المنظمة قولها في بيان اليوم: إن “تفشي مرض فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى اليوم مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة خلال الـ 42 يوماً الماضية وبعد خروج آخر مريض من العلاج”، موضحة أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 إصابة، مؤكدة مختبرياً و12 حالة وفاة ناتجة عن فيروس ماربورغ.

وأضافت المنظمة: “إن أربعة مرضى تعافوا من الفيروس وتم تسجيلهم في برنامج للناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي.

يشار إلى أن ماربورغ هو مرض خطير يرتبط بشكل وثيق مع فيروس إيبولا ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88 بالمئة من الأشخاص المصابين به، وغالباً ما يكون قاتلاً، حيث يظهر بشكل مفاجئ مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتوعك شديدين ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون سبعة أيام.

وينتقل الفيروس من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.

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