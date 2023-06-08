مصرع شخصين على الأقل في انهيار جزئي لمصنع نسيج في المغرب

الرباط–سانا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون جراء انهيار جزئي في مصنع نسيج بضواحي مدينة الدار البيضاء المغربية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المحلية في المدينة قولها في بيان اليوم إن “انهياراً جزئياً وقع بمبنى شركة متخصصة في النسيج بمنطقة مديونة المجاورة للدار البيضاء ما أدى إلى مصرع شخصين على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة” مشيرة إلى أن مصالح الوقاية المدنية باشرت عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض بينما تم نقل المصابين للمشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات المناسبة.

وأوضحت السلطات المحلية أن النيابة العامة في المدينة فتحت تحقيقاً لتحديد ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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