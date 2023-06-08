مشاركون في معرض هايتك: نافذة تعريفية بمنتجات الشركات المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

دمشق-سانا

أكد مشاركون في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هايتك بدورته التاسعة أهمية المعرض لكونه نافذة تسويقية وتعريفية بمنتجات وخدمات الشركات المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقميات.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس أيهم دلول أهمية المعرض بالنسبة للشركة التي تمثل المشغل الوطني لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت فهو يفتح المجال أمام الجميع للاطلاع على أحدث خدمات الشركة المتمثلة بباقات الإنترنت المتنوعة والاتصالات الصوتية وخدمات دارات النقل الرقمي التي تعد من الحلول الأفضل لنقل البيانات وغيرها من الخدمات التي تحرص الشركة على تقديمها للمشتركين بالشكل الأمثل.

بدورها المهندسة رشا العجي في مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أشارت إلى أهمية مشاركة الهيئة للتعريف بها لكونها محدثة منذ فترة قريبة بموجب القانون رقم 7 لهذا العام لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، وهو فرصة للتعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها هي والجهات التابعة لها كمركز أمن المعلومات الذي يقدم خدمات مسح أمني للمواقع والتطبيقات والشبكات واختبارات الإغراق والاختراق وتصاريح التطبيقات والاستجابة للحالات الطارئة وغيرها.

من جانبه المهندس أحمد يوسف رئيس دائرة تصميم التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أوضح أن مشاركة الهيئة في المعرض للتعريف عن دورها الأساسي في تنظيم قطاع الاتصالات والبريد في سورية من خلال إعداد وإقرار اللوائح التنظيمية التي تساعدها في تحقيق أهدافها في عملية التنظيم لناحية منح التراخيص لمشغلي شبكات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وإلزامهم بشروط وأحكام التراخيص الممنوحة لهم بما ينعكس وبشكل مستمر على توفير الخدمات بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة، مؤكداً أن الاهتمام بالمواطن كمستخدم لخدمات الاتصالات والبريد من أولويات عمل الهيئة التي تحرص على الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات من قبل الراغبين في تقديم أي من خدمات الاتصالات والبريد.

مروان نصار مدير المبيعات في شركة أسس للتدريب وتنمية الموارد البشرية قال: “إنهم يعرضون في جناح الشركة الخدمات المتمثلة بالبرامج التدريبية الخاصة بالأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات لجهة التدريب المحاسبي والمالي والمصرفي وتنمية الموارد البشرية وكذلك الإدارة والقيادة والمهارات الشخصية وبرامج الإعلام إضافة إلى اللغات والترجمة والمعلوماتية والشبكات وعلوم الكومبيوتر والتصميم الهندسي والغرافيك والدبلوم المهني في إدارة الأعمال، حيث تقدم الشركة مجموعة من الدورات التي تساعد الراغبين بصقل مهاراتهم والتأهيل لدخول سوق العمل والتزويد بالنظريات الحديثة وتطبيقها.

المدير التنفيذي في شركة الكجوان روان قدور أوضحت أن الخدمات التي يقدمونها تتعلق بالدعاية والإعلان وتصميم مواقع الويب والتطبيقات وتحسين محركات البحث والتصوير والمونتاج والطباعة والحلول التسويقية والرقمية والتصميم الغرافيكي والهوية البصرية وخدمة السوشال ميديا، مبينة أن شركتهم تمتاز بخدمة تأسيس الأعمال المساعدة في بناء قواعد تأسيس أي شركة بنجاح بدءاً من الأمور القانونية والتخطيط الاستراتيجي إلى تصميم الهوية البصرية والتسويق الإلكتروني.

من جهته بين أحمد بورغاني من شركة ناد الإيرانية المتخصصة بمجال الأمن المعلوماتي أهمية العمل والتعاون بين سورية وإيران في مجال الاتصالات والتقانة بما يخدم شعبي البلدين ويحقق التقدم والتطور التكنولوجي لهما، مبيناً أن هذه هي المشاركة الأولى لهم في معرض هايتك ويسعون إلى توسيع آفاق عملهم.

ويستمر المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم أمس بتنظيم من المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، ويضم مشاركات لـ 150 علامة تجارية محلية وعالمية موزعة على 75 جناحاً، ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة مساء.

نور يوسف

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