سارة عبد الباقي… تميز برياضة الركبي محلياً وعربياً وآسيوياً

السويداء-سانا

تميز برياضة الركبي حققته الشابة سارة عبد الباقي من نادي العربي بعد دخولها ميدان هذه الرياضة كلاعبة ومدربة وحكم.

وذكرت اللاعبة سارة خلال حديثها لمراسل سانا أنها بدأت مع رياضة الركبي كلاعبة عام 2018 انطلاقاً من حبها للألعاب الجماعية، وكونها لاعبة كرة مضرب سابقاً ومثلت منتخب سورية للسيدات وحملت شارة الكابتن في البطولة العربية بمصر وأحرز فيها المنتخب الميدالية الفضية، إضافة لمشاركتها مع المنتخب في بطولة غرب آسيا في قطر.

وبينت عبد الباقي أنها تولت تدريب منتخب سورية مع كادر مساعد لها جميعه من السيدات في العام الماضي، شاركت من خلاله ببطولة ودية في الأردن فاز فيها المنتخب بجميع المباريات مع الأندية التي قابلها لتضاف تجربتها لعملها عامي 2019 و2020 وكمساعدة مدرب لمنتخب الرجال إضافة لإحرازها مؤخراً كمدربة لفريق سيدات العربي ميدالية فضية في بطولة ودية على مستوى غرب آسيا للأندية العربية استضافتها لبنان بمشاركة خمسة أندية.

وفي مجال التحكيم بدأت سارة في الدوري السوري، وبعدها في لبنان لتكون أول حكم عربية آسيوية باللعبة مع شغلها حالياً عضوية لجنة البطولات في الاتحاد الآسيوي، واختيارها أيضاً خلال الفترة الماضية واحدة من 15 سيدة يمثلن سفيرات الركبي الآسيوي كما نالت منحة من الاتحاد الدولي من أصل 12 منحة على مستوى العالم لتطوير مهارتها بهذه الرياضة استثمرتها بالعمل مع الاتحاد الإماراتي لمدة ثلاثة أشهر بهدف كسب الخبرة.

وأشارت عبد الباقي إلى أن احتضان نادي العربي لرياضة الركبي والبدء بها كان بمثابة تحد وخصوصاً بعد التشجيع الذي تتلقاه من إدارة النادي واللجنتين التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي والفنية للرياضة للجميع واتحاد الرياضة للجميع واللجنة العليا للركبي.

ورأت عبد الباقي أن رياضة الركبي تحمل قيما تؤثر على ممارسيها وعلى أسلوب حياتهم وتدفعهم دائماً ليكونوا أفضل وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتعطيهم القوة، لافتة إلى ما يستدعيه لعبها من امتلاك قوة ذهنية وجسدية وسرعة وتحمل وتأمل بتوسيع قاعدة رياضة الركبي في سورية وزيادة شعبيتها ونشرها وتحقيق مراكز متقدمة فيها خارجياً وتأسيس جيل لممارستها بأعمار صغيرة.

ووفقاً لرئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في السويداء طارق العفيف فإن سارة تعد من الكوادر الرياضية المتميزة والنشيطة وتمكنت خلال فترة وجيزة من ترك بصمة في ميدان رياضة الركبي وقيادة فريق نادي العربي والمساهمة باستقطاب لاعبات لهذه الرياضة إضافة لشغلها عضوية اللجنة الفنية للرياضة للجميع.

عمر الطويل

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