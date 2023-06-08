إنقاذ 252 مهاجراً غير شرعي ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

روما-سانا

أعلنت منظمة إنسانية عن انقاذ 252 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب صيد، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية شمال إيطاليا.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن مشروع آلارم فون التابع لمنظمة “وتش ذا ميد” الإنسانية غير الحكومية قوله: إنه تلقى طلباً للنجدة من قارب الصيد الذي كان يوشك على الغرق وتمكن من إنقاذ 252 مهاجراً ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا.

ولفت آلارم فون إلى أن مجموعة أخرى من المهاجرين مؤلفة من مئة شخص اتجهوا من شمال أفريقيا على متن زورق مطاطي أرسلوا نداء استغاثة لطلب المساعدة بعد أن سقط بعضهم في المياه، داعياً إلى البدء بعملية الإنقاذ على الفور.

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية إيطالية ان هناك 77 مهاجراً بينهم نساء وأطفال تم انقاذهم من قبل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل ونقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا جنوب البلاد، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا على متن قارب شراعي تم اعتراضه قبالة ساحل برانكليون وتم نقلهم إلى زورق الدورية وإيصالهم إلى الشاطئ.

وتعد ايطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال أفريقيا.

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