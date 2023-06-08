الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف جرائم الاحتلال في هدم المنازل

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ خطوات كفيلة لوقف جرائم هدم وتفجير المنازل والمنشآت، التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد إرهابه واعتداءاته على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، مؤكدة أن الصمت عن تلك الانتهاكات أو الاكتفاء ببعض البيانات الصحفية أو صيغ التعبير عن القلق يشجع المجرمين على التمادي في سياساتهم الوحشية.

وبينت الخارجية أن جرائم الهدم وتسليم المزيد من الإخطارات وتجريف الأراضي من أجل التوسع بالاستيطان بعدة مناطق بالضفة الغربية، وخاصة بمخيم عقبة جبر ومسافر يطا والأغوار والخليل، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة تعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في السكن.

وأكدت الخارجية أن الاكتفاء بالشجب والاستنكار “لا يغني ولا يسمن من جوع” أمام تواصل الاستيلاء على الأراضي والمنازل، وجرائم التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون في إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية بحق الشعب الفلسطيني.

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