2200 شخص ينضمون اليوم لعملية التسوية الشاملة في درعا

درعا-سانا

انضم اليوم 2200 مواطن لعملية التسوية الشاملة في محافظة درعا، وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة.

وبين مصدر في الجهات المختصة لمرسلة سانا أن أعداد العسكريين وعناصر الشرطة المنضمين إلى عملية التسوية في تزايد مستمر، لافتاً إلى أن انضمام الآلاف للتسوية يؤكد أن أبناء محافظة درعا عازمون على العودة إلى الحياة الطبيعية، وإعادة عجلة الإنتاج والعمل للدوران من جديد.

وكانت الجهات المختصة في محافظة درعا أعادت افتتاح مركز للتسوية الشاملة لأوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في الثالث من الشهر الجاري، ضمن مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا.

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