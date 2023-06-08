 الوزير المنجد لمنسق أنشطة منظمة العمل الدولية: أهمية إنشاء منصة تعطي نتائج حقيقية في سوق العمل

دمشق-سانا

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد اليوم أهمية العمل على إنشاء منصة خاصة، تكون المغذي الرئيسي لمرصد سوق العمل في سورية والوصول إلى منصة متكاملة تعطي نتائج على أرض الواقع، عبر مدخلات صحيحة وواضحة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع مع منسق أنشطة منظمة العمل الدولية في سورية توموكي واتانابي والاختصاصي الأول للضمان الاجتماعي في المنظمة لوكا بيليرانو أهمية البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال عبر تعديلات مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، وبما يتوافق مع البيئة السورية، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون القائم مع المنظمة في المشاريع والبرامج المشتركة.

كما تم خلال الاجتماع عرض تعزيز مجالات التعاون في إنشاء منصة خاصة بسوق العمل والمساعدة في موضوع إنجاز دراسة اكتوارية خاصة بقطاع التأمينات الاجتماعية وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بقطاع الأعمال وتعزيز موضوع التدريب والتأهيل المهني.

مهند سليمان

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