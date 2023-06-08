سفير إيران في الصين: التعاون ضد الإرهاب يسهم في استقرار المنطقة

بكين-طهران-سانا

أعلن السفير الإيراني في الصين محمد كشاورز زاده أن عقد الجولة الأولى من الحوارات التشاورية ضد الإرهاب بين إيران والصين وباكستان في بكين سيلعب دوراً مهماً في استقرار وأمن هذه المنطقة.

وقال كشاورز زاده عبر حسابه على تويتر اليوم: إن الاتفاق بين إيران والسعودية لإعادة إقامة علاقات وترحيب الصين بالتحالف البحري الإيراني السعودي الإماراتي تطورات إيجابية في منطقة غرب آسيا، مؤكداً أنها ستلعب دوراً مهماً في استقرار وأمن المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن ممثلي وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان عقدوا أمس اجتماعاً أمنياً ثلاثياً في العاصمة الصينية بكين، وناقشوا خلاله عدداً من القضايا، وخاصة فيما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب داخل المنطقة وخارج الحدود الوطنية.

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