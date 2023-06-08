 جامعة البعث تكرم المتفوقين من أبناء النقابيين العاملين في الجامعة

حمص-سانا

كرمت نقابة المعلمين في جامعة البعث اليوم الطلبة المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2021-2022 من أبناء النقابيين العاملين في الجامعة، والبالغ عددهم 90 طالباً وطالبة.

وفي حفل التكريم اعتبر الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن تكريم المتفوقين يعتبر من أهم المناسبات التي تحتفي بها الجامعة، لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، ليستمروا في العطاء والتنافس بميدان العلم والمعرفة، لنساهم معاً في إعادة إعمار بلدنا الحبيب سورية.

ووجد الدكتور عبد الرزاق الصوفي نقيب المعلمين في الجامعة في هذا التكريم تقديراً للتميز والتفوق الذي ما كان ليحصل لولا دعم الأهل وجهود الأساتذة وعطائهم.

وفي كلمة الأوائل عبر الطالب رضا الحوراني عن سعادتهم بتتويج عملهم الدؤوب وجهدهم الذي بذلوه، شاكراً كل من ساهم في وصولهم إلى هذه المرحلة من أهل وأساتذة.

حضر التكريم الدكتور عبد السلام حداد عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سورية، وعدد من أعضاء قيادة الفرع بالجامعة وأمين الجامعة.

مثال جمول

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