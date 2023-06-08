كرنفال العلم في جامعة حماة… أنشطة علمية ورياضية وفنية تستقطب الطلاب

حماة-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الأول من كرنفال العلم الذي تقيمه جامعة حماة أنشطة طبية وعلمية ورياضية وفعاليات تطوعية ومعرضاً للصناعات الدوائية وافتتاح مشتل للنباتات الطبية.

الكرنفال الذي يقام تحت عنوان “الأمل بالعلم والعمل” تشارك في فعالياته 9 كليات، وهي الطب البيطري والأسنان والبشري والصيدلة والتمريض والتربية والتربية الرياضية والآداب والعلوم الإنسانية والهندسة المعمارية، إضافة إلى معاهد تقانية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الكرنفال افتتاح خيمة الفحص المجاني لمرضى السكري، بالتعاون مع مديرية الصحة بحماة، ويقدم خلالها برامج تثقيفية وتوعوية حول داء السكري، حيث سيقوم طلبة السنة السادسة في كلية الطب بقياس سكر الدم للمواطنين، واستخلاص النتائج لإجراء بحث علمي.

واستضافت صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية نشاطاً رياضياً شارك فيه طلبة الجامعات والمعاهد، تضمن تكريماً لطلبة الجامعة المتفوقين دراسياً.

وخلال كلمته في الكرنفال، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم عن أهمية الكرنفال الذي تقيمه جامعة حماة والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال المناهج والمخابر والبرامج، واعتماد أحدث الوسائل التقانية في العملية التدريسية لتخريج كوادر بشرية مؤهلة وملائمة لسوق العمل، منوهاً بأهمية موضوع اعتمادية الكليات الطبية في سورية لتحقيق الهدف بالوصول إلى هذه الاعتمادية.

من جانبه، أشار رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم إلى حرص الجامعة على تطوير العملية التدريسية وتطوير المناهج باستمرار وإيلاء الاهتمام بالبحث العلمي، لافتاً إلى افتتاح كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وإلى مشروع المقر الجديد لجامعة حماة والذي يضم كل الكليات والمعاهد ومرافقها كافة بمساحة إجمالية تبلغ 140 هكتاراً.

ووجد رئيس فرع نقابة الصيادلة الدكتور بدري الألفا في معرض الصناعات الدوائية الذي افتتح في كلية الصيدلة فرصة مهمة للطلبة للاطلاع على ما هو جديد في عالم الصناعات الدوائية.

ويحوي مشتل النباتات الطبية والعطرية وفقاً لـ بشار هشام قتيل صاحب مشتل الزينة والنصر مجموعة من نباتات الخزامى والأوليفرا واللافندر وإكليل الجبل إلى جانب الصيدلية الافتراضية.

كما افتتح وزير التعليم والبحث العلمي مدرجات وقاعات ضمن القسم التعليمي للمشفى الجامعي، الذي يشكل أهمية كبيرة لطلاب كلية الطب البشري لتدريبهم وتأهيلهم سريرياً.

وفيما يتعلق بمشروع المشفى الجامعي، أوضح رئيس الجامعة أن البناء يحتوي على ثلاثة طوابق، تضم كتلتين تعليمية وخدمية تشمل 3 مدرجات و3 قاعات وإدارة كلية الطب البشري وأقسام الإسعاف والمخاض والولادة.

وافتتح أيضاً مركز للمهارات الرقمية لمديرية نظم المعلومات والاتصالات في مبنى الجامعة الثاني، ويقدم خدمات الاتصالات بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ويتضمن الكرنفال الذي يستمر حتى الثالث عشر من حزيران الجاري، جلسات علاج مجاني في كلية طب الأسنان وخدمات علاجية لذوي الشهداء، ومعارض فنية وعرض مشاريع تخرج ومحاضرات علمية وغيرها من الأنشطة.

عبدالله الشيخ

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