بدء تسليم قيم الأقماح في دير الزور

دير الزور-سانا

باشر فرع المصرف الزراعي التعاوني في دير الزور عمليات صرف قيم الأقماح المسوقة من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وذكر مدير فرع المصرف المهندس محمد العكل لمراسل سانا أن صرف قيم الأقماح للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم لمراكز الحبوب، بدأ فور ورود القوائم من مؤسسة الحبوب، لافتاً إلى أن عملية الصرف داخل المصرف لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وأوضح أن الفلاح يمكنه استلام قيمة محصوله خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة من تاريخ تسليم المحصول، وبمبلغ 2500 ليرة للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأقماح المستلمة لدى مراكز الحبوب، يضاف إليها مبلغ 300 ليرة على الكيلو الواحد مكافأة تسويق، ولا تخضع المبالغ المستحقة لأي اقتطاعات مالية.

ونوه عدد من الفلاحين بالتسهيلات المقدمة خلال عملية التسويق أو صرف قيم الأقماح سواء من قبل مؤسسة الحبوب أو المصرف الزراعي.

إبراهيم الضللي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency