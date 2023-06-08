الغباش يبحث مع وفد منطقة نوفغورود الروسية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورود في روسيا الاتحادية بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

وأشار الوزير الغباش خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية تطوير وتعزيز التعاون في مجال طب العيون.

بدوره أكد بانيكوف رغبة بلاده بتوسيع علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع سورية لتشمل مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة تعزيز برنامج التعاون في مجال طب العيون والعدسات وغيره من الاختصاصات الطبية الأخرى.

بشرى برهوم وراما رشيدي

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