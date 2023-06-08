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وزير التربية من حماة: الاهتمام بالطلاب المقيمين خارج سورية

2023-06-08

حماة-سانا

تفقد وزير التربية الدكتور دارم طباع سير عملية امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مركزي امتحانات حمزة عرفة للذكور والإناث في حماة.

وأكد الوزير طباع في تصريح للصحفيين أهمية تأمين أجواء مريحة وهادئة للتلاميذ لتقديم امتحاناتهم على أكمل وجه، مشيراً إلى اهتمام الحكومة السورية بالطلاب السوريين المقيمين خارج القطر في أي مكان، سواء بافتتاح مراكز امتحانية خارجية كما في دبي هذا العام، أو استقبالهم من المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، أو من الدول المجاورة لتمكينهم من التقدم للامتحانات ومتابعة تحصيلهم العلمي.

رافق وزير التربية في الجولة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري، وقائد شرطة المحافظة اللواء تركي السعيد، ومدير تربية حماة يحيى منجد.

عبد الله الشيخ

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