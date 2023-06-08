الوزير الرحمون من مركز نصيب: تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمسافرين

درعا-سانا

أكد اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة، وحسن التعامل مع المسافرين بكل لباقة واحترام وتبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم التسهيلات والخدمات بأسرع وقت ممكن.

حديث الوزير الرحمون جاء خلال جولة تفقدية إلى مركز هجرة نصيب اطلع خلالها على آلية العمل في المركز الحدودي، وعلى سير حركتي القدوم والمغادرة، واستمع إلى مطالب المسافرين القادمين والمغادرين.

رافق وزير الداخلية في جولته لؤي خريطة محافظ درعا والدكتور ماجد عمران مدير عام الجمارك.

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