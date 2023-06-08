بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في الأردن

عمان-سانا

بمشاركة سورية بدأت في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت الأردنية اليوم، فعاليات مؤتمر (السياحة العلاجية والاستشفائية) الذي تشارك فيه أيضاً 12 دولة عربية.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المعنيين والمهتمين في القطاع السياحي والقطاع الطبي، لنقل التجارب والنجاحات في مجال السياحة والسفر والسياحة العلاجية والاستشفائية.

ويعتبر المؤتمر مكملاً لأعمال اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، حيث من المقرر أن يناقش العديد من القضايا منها السياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

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