استعداداً لبطولة الجمهورية.. انتقاء منتخب اللاذقية لبناء الأجسام بفئة الكلاسيك

اللاذقية-سانا

انتقت اللجنة الفنية لبناء الأجسام وتحدي اللياقة البدنية باللاذقية منتخب المحافظة لفئة الكلاسيك، الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي تستضيفها دمشق غداً.

وأحرز المركز الأول بفئة الطول 168 سم حسن علي أحمد، وبفئة الطول 171 سم مجد البودي، وبفئة الطول 173 سم عمار دوكرني، وبفئة الطول 175 سم طارق ليلا، وبفئة الطول 180 سم يوسف ملحم.

وقال أيمن كزعور رئيس اللجنة الفنية بالمحافظة في تصريح لـ سانا: إن عملية الانتقاء جرت في ملعب الباسل بهدف ضم أفضل اللاعبين، لتمثيل منتخب المحافظة في بطولة الجمهورية.

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