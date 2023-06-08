بكين: إلقاء اليابان للمياه الملوثة نووياً في المحيط تصرف أناني

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن إلقاء اليابان للمياه الملوثة نووياً في المحيط تصرف أناني وغير مسؤول.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في مؤتمر صحفي: “إن المحيط هو منفعة عامة للبشرية، وليس المصرف الصحي الخاص باليابان”، مضيفاً: إن الحكومة اليابانية “دأبت على السعي إلى إخفاء مخاطر تصريفها للمياه الملوثة نووياً من محطة دايتشي للطاقة النووية في فوكوشيما، مدعية أن المياه غير ضارة، وأن التصريف مبرر، ووصفته بالخيار الوحيد إلا أن الحقائق تثبت خلاف ذلك”.

وتساءل وانغ: “في حال كانت هذه المياه آمنة كما تزعم اليابان فلم لا تقوم بتصريفها في بحيراتها الداخلية؟”، مبينا أن الإجابة عن هذا السؤال أتت واضحة من لجنة الخبراء اليابانية، وهي أن التصريف في البحر هو الخيار الأرخص مع الحد الأدنى من مخاطر تلويث اليابان نفسها.

وأوضح وانغ أنه لدى اليابان خيارات أخرى، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خمسة مقترحات، واقترح خبراء من الدول المجاورة خططاً أكثر أماناً وحكمة مثل التخزين طويل الأجل، لكن رغم ذلك قررت طوكيو إلقاء المياه في المحيط.

ووصف وانغ هذه الخطوة بأنها أنانية تعرض المصالح المشتركة للبشرية جمعاء للخطر.

وكانت الصين أعلنت الشهر الماضي رفضها بشدة قرار اليابان تصريف المياه الملوثة نووياً من مفاعل فوكوشيما في البحر، محذرة من أن النظائر المشعة سوف تنتشر في المياه في جميع أنحاء العالم في غضون 10 سنوات بعد التصريف، بفضل التيارات القوية على طول ساحل فوكوشيما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency