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تغذية محطة ضخ الروضة في بانياس بخط معفى من التقنين الكهربائي

2023-06-08

طرطوس -سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الكهرباء في محافظة طرطوس أعمال ربط محطة مياه الروضة في ريف بانياس بخط معفى من التقنين الكهربائي.

وأوضح مدير مياه طرطوس المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسل سانا أن المشروع سيساهم في تحسين الواقع المائي بشكل كبير في القرى المستفيدة من المحطة.

وأشار حمدان إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 160 مليون ليرة سورية، وشملت الأعمال نصب وصب 13 عموداً بيتونياً، وتركيب برجين معدنيين، ومد كبل تورسيدي بطول 525 متراً، ومجموعة من القطع الكهربائية لزوم تأمين استمرارية عمل المحطة.

ذوالفقار ابو غبرا

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