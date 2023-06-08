المصرف الزراعي بمدينة إزرع: صرف قيم المحاصيل خلال 24 ساعة

درعا-سانا

أكد مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع بريف درعا ماجد الحريري أن صرف قيم المحاصيل الزراعية للفلاحين المسوقين إنتاجهم لصالح مراكز الدولة يتم في غضون 24 ساعة.

وقال الحريري في تصريح لمراسل سانا: إن الفرع تسلم اليوم قوائم شراء لمحصول الشعير من فرع مؤسسة الأعلاف بقيمة تصل إلى 145 مليون ليرة سورية، ويتم صرفها للفلاحين فوراً ودون تأخير ووفق آلية بسيطة، مبيناً أن لدى الفرع اعتمادات وسيولة كافية لتغطية أثمان المحصول.

مدير مركز إزرع التابع لفرع مؤسسة الأعلاف المهندس هزاع الليفي بين في تصريح مماثل أن عمليات تسويق محصول الشعير تسير بوتيرة جيدة، وهناك إقبال على تسليم المحصول، وبلغت الكمية المسوقة حتى تاريخه 130 طناً.

وللمصرف الزراعي التعاوني فروع في درعا وإزرع ونوى والصنمين وخربة غزالة.

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