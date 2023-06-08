أكثر من 321 ألف تلميذ يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي

دمشق-سانا

بدأ صباح اليوم 321494 تلميذاً وتلميذة بتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 بمادة الاجتماعيات في 2718 مركزاً امتحانياً، موزعين في مختلف المحافظات.

وتستمر امتحانات شهادة التعليم الأساسي حتى الـ 25 من حزيران.

وبدأت أمس امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2022-2023 الأولى بتوجه 256924 طالباً وطالبة، لتقديم امتحاناتهم في 2332 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

رحاب علي

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