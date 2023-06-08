فعاليات الدورة العشرين من المعرض الدولي للبناء (بيلدكس 2023)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لأول مرة… مركز في الإمارات لامتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي
2023-06-07
أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية… القادري يدعو للمساعدة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب
2023-06-07
الوزير مخلوف يؤكد لوفد من الدوما الروسي عمق العلاقات بين البلدين الصديقين
2023-06-07
سورية تشارك باجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية في عمان
2023-06-07
السفير خضور: استمرار مجلس محافظي الوكالة الدولية بمناقشة بند تنفيذ الضمانات في سورية يدخله في دائرة مناقشة مفرغة
2023-06-07
سورية تشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة في بيروت
2023-06-07
انضمام سورية لعضوية مركز المعلومات العلمية والتقنية(ICSTI)
2023-06-06
محليات
الوزير رعد يطلع على سير العمل في محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين وخزان قسمين باللاذقية
2023-06-07
وفد روسي يزور مركز (الشام الإسلامي الدولي)
2023-06-07
وفد روسي يقدم مستلزمات دراسية لمدرسة الست الثالثة للبنين ح1 في السيدة زينب بريف دمشق
2023-06-07
مجلس الشعب يقر مشروع قانون “تشجيع الشركات لتصبح مساهمة مغفلة عامة”
2023-06-07
إقبال كبير على التسوية في درعا وتمديد مهلة انضمام أهالي منطقة نوى
2023-06-07
مساعدات دراسية لتعزيز تعلم اللغة الروسية في مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين بحمص
2023-06-07
توزيع مساعدات إنسانية روسية وتسليم مولدات كهربائية بريف دريكيش
2023-06-07
رياضة
زفيريف إلى نصف نهائي رولان غاروس للتنس
2023-06-07
شفيونتيك تتأهل إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس
2023-06-07
الجيش يفوز على الكرامة وأهلي حلب على الجلاء في ثاني أيام بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة
2023-06-07
بسبب إخفاقها في تطبيق الإصلاحات.. المجلس التنفيذي يوصي بسحب الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية
2023-06-07
بوروسيا دورتموند الألماني يعلن انتقال أحد نجومه إلى ريال مدريد
2023-06-07
البرازيلي فينيسيوس أفضل لاعب في ريال مدريد للموسم الحالي
2023-06-07
نادي قدسيا يختتم مشاركته ببطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينغ في الأردن بأربع ذهبيات وخمس فضيات
2023-06-07
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-06-07
بمشاركة 150 علامة تجارية محلية وعالمية.. انطلاق فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة المعارض
2023-06-07
بمشاركة محلية وأجنبية… انطلاق الدورة العشرين من بيلدكس على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق
2023-06-07
السورية للحبوب: استلام 7 آلاف طن من القمح يومياً في حماة
2023-06-07
أربع شركات سيارات في كوريا الجنوبية تقرر سحب آلاف السيارات بسبب عيوب في التصنيع
2023-06-07
البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني يحقق نمواً أكبر من المعدل العالمي هذا العام
2023-06-07
استقرار أسعار الذهب
2023-06-07
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد لفريق الفتوة: فوزكم ببطولة الدوري انتصار للإرادة وهزيمة للظروف الصعبة
بمشاركة محلية وأجنبية… انطلاق الدورة العشرين من بيلدكس على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق
أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية… القادري يدعو للمساعدة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب
وفد روسي يقدم مستلزمات دراسية لمدرسة الست الثالثة للبنين ح1 في السيدة زينب بريف دمشق
مجلس الشعب يقر مشروع قانون “تشجيع الشركات لتصبح مساهمة مغفلة عامة”
السفير خضور: استمرار مجلس محافظي الوكالة الدولية بمناقشة بند تنفيذ الضمانات في سورية يدخله في دائرة مناقشة مفرغة
أكثر من 256 ألف طالب يبدؤون امتحانات الثانوية العامة والمهنية في 2332 مركزاً امتحانياً
سورية تشارك بالمنتدى العربي الثاني من أجل المساواة في بيروت
فعاليات الدورة العشرين من المعرض الدولي للبناء (بيلدكس 2023)
2023-06-07
تصوير:أسامة الشهابي
بيلدكس 2023
2023-06-07
malek
سابق
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية في المسجد الأقصى
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