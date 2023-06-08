الصين: الولايات المتحدة من أبرز الدول التي تجيد التنمر والترهيب

بكين-سانا

أكدت الصين أنها ترد على الاستفزازات الأمريكية بما يتوافق مع القوانين واللوائح الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة تفهم التنمر والترهيب أفضل من أي دولة أخرى في العالم، ولا مجال أمام الصين للتنازل أو التراجع عندما يتعلق الأمر بحماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أنه في العام الماضي وحده أجرت طائرات استطلاع أمريكية أكثر من 800 رحلة قريبة للتجسس على الصين، كما أرسلت مجموعات من حاملات الطائرات الهجومية إلى بحر الصين الجنوبي والمناطق القريبة منه مرات عديدة في استعراض لقوتها بشكل متعمد، لافتا إلى أن ذلك يعد تنمرا وترهيبا في أفضل حالاته وهو مصدر خطر للأمن البحري والجوي ومهدد للسلم والأمن الإقليميين.