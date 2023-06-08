الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية في المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفاعل لوقف المخططات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان مساء اليوم وفق وكالة وفا الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لما يروج له الاحتلال من مخططات استيطانية توسعية في المسجد الأقصى، وخاصة أنه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد المبارك من قبل التنظيمات الاستيطانية، ويأتي كجزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال اعتمدت إجراءات تقييدية تحد من وصول الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى ومنع الرباط به، في حين تمنح صلاحيات أوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه المخططات الاستعمارية التوسعية.