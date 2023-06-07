مشاركة واسعة لشركات الأدوية البيطرية في ورشة عمل

حماة-سانا

شهدت ورشة العمل التي أقامتها اليوم كلية الطب البيطري بجامعة حماة بالتعاون مع فرع نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة ضمن فعاليات كرنفال العلم في جامعة حماة مشاركة واسعة من شركات الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات لمناقشة واقع الدواء في سورية وسبل تطويره نحو الأفضل.

وتضمنت الورشة التي أقيمت في مبنى كلية الطب البيطري محاضرات متنوعة حول واقع وتطور صناعة الأدوية البيطرية في محافظة حماة وأهم مقومات تصنيعها والعقبات التي تواجهها وسبل تذليلها ودور نقابة الأطباء البيطريين في ذلك.

وأشار عميد كلية الطب البيطري بجامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لمراسل سانا إلى أن الورشة تأتي ضمن توجهات الجامعة في ربط الجامعة بالمجتمع وتطوير مهنة الطب البيطري نحو الأفضل، لذا ناقشت السبل الكفيلة في تطوير صناعة الدواء في سورية، ولا سيما أنها كانت فرصة مناسبة للاستفادة من خبرات الشركات الدوائية المحلية لمختلف أنواع الثروة الحيوانية والبالغ عددها 18 شركة.

ولفت رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين بحماة الدكتور عبد العزيز شومل إلى أن الورشة ركزت على إبراز دور الصناعات الدوائية البيطرية التي تطورت في سورية وباتت تصدر منتجاتها إلى عدة دول خارجية ومنها أوروبية، مبيناً أن المعرض الدوائي الذي رافق الندوة كان فرصة للشركات لعرض منتجاتها من مختلف الأصناف الدوائية البيطرية التي باتت تضاهي بجودتها الكثير من الشركات العربية والعالمية.

بدورهم نوه عدد من مندوبي الشركات الدوائية البيطرية المشاركة في الورشة والمعرض بأهمية هذا الحدث في إبراز الصناعة المحلية في هذا القطاع الحيوي، حيث بين الدكتور رضوان مارديني مدير شركة سافكو إلى أن الشركة ورغم أنها تعمل في صناعة الدواء البيطري منذ أكثر من 30 عاماً إلا أنها أرادت المشاركة في المعرض بهدف عرض منتجاتها من الادوية وتقديم خبراتها للمشاركين بما يسهم في دعم هذه الصناعة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اهتمام ورعاية لكي تستمر في دعم الثروة الحيوانية بالقطر.

وبين رامي شورا مدير التسويق في شركة الفارابي إلى أن هذا المعرض يقام في اقدم صرح تعليمي في الطب البيطري في سورية، لذا فان مشاركتنا مهمة في التعريف بمنتجاتنا ودعم العاملين في هذه المهنة، مشيراً إلى أن الشركة تنتج نحو 400 صنف دوائي وقد أنتجت مؤخراً أربعة أصناف دوائية بيطرية جديدة سيكون لها تأثير إيجابي في السوق الدوائية، ولا سيما أننا نصدر منتجاتنا إلى 18 دولة عربية واجنبية.

حضر افتتاح ورشة العمل التي تستمر أربعة أيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم ووزير التربية الدكتور دارم طباع ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع الحزب المهندس محمد أشرف باشوري ورئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم.

سالم الحسين

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