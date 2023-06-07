إسبانيا تشهد أكثر فصول الربيع حرارة وثانيها جفافاً هذا العام

مدريد-سانا

شهدت إسبانيا أكثر فصول الربيع حرارة وثانيها جفافاً على الاطلاق منذ بدء الاحتفاظ بسجلات درجات الحرارة عام 1961.

ونقلت رويترز عن روبن ديل كامبو المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا قوله: “اعتدنا تسجيل أرقام قياسية جديدة وإن ثلاثة من بين المواسم الأربعة الماضية صيف وخريف 2022 وربيع 2023 سجلت أكثر الفصول حرارة”.

وأضاف: إن ربيع هذا العام سجل ثاني أكثر فصول الربيع جفافاً إذ لم تهطل أمطار تقريباً حتى منتصف أيار الماضي.

بدورها أوضحت وزارة البيئة وهيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا أن متوسط درجات الحرارة في أنحاء إسبانيا باستثناء جزر البليار والكناري بلغ 14.2 درجة مئوية في الفترة ما بين 1 آذار و 1 حزيران ويزيد ذلك المتوسط 1.8 درجة مئوية عنه في الفترة ما بين عامي 1991 و 2020 و 0.3 درجة مئوية عن درجة الحرارة القياسية المسجلة عام 1997.

وأضافت الوزارة: إن الحرارة في قرطبة جنوب إسبانيا سجلت مستوى قياسياً جديداً في شهر نيسان بلغ 38.8 درجة مئوية.

ولا تزال إسبانيا تعاني من جفاف دام لفترة طويلة أثر على الإنتاج الزراعي بما في ذلك قطاع زيت الزيتون الذي يشكل نحو نصف الإنتاج العالمي.

ويزيد الطقس الحار والجاف المخاطر الإضافية إذ تظهر الدراسات أن التغير المناخي يزيد مخاطر نشوب حرائق الغابات.

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