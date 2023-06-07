خبراء الأمم المتحدة يصلون خيرسون لتقييم الوضع في أعقاب تدمير محطة كاخوفسكايا

موسكو-سانا

وصل خبراء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مدينة خيرسون لتقييم الوضع في أعقاب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله خلال مؤتمر صحفي: كان زملاؤنا من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع ممثلي خمس وكالات أممية وعدد من المنظمات غير الحكومية في خيرسون اليوم لتقييم الأضرار في أعقاب تدمير سد محطة كاخوفسكايا، مشيرا إلى أنهم سيقومون أيضا بتنسيق المساعدات مع السلطات والمنظمات المحلية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية استنكرت تدمير النظام في أوكرانيا للمحطة، وقالت في بيان: إن ما حدث هو عمل إرهابي موجه ضد بنية تحتية مدنية بحتة تم التخطيط له مسبقا وبشكل مقصود من قبل نظام كييف لأغراض عسكرية كجزء مما يسمى الهجوم المضاد للقوات المسلحة الاوكرانية.

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