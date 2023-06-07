الرئيس الأسد يستقبل فريق نادي الفتوة لكرة القدم بعد فوزه ببطولة الدوري

دمشق-سانا

في سورية، حتى الرياضة تنتصر على الحرب وتقوى على الإرهاب. ودير الزور نموذج في تلك المعادلة التي يجدد ناديها فتوته ببطولة الدوري الكروي هذا العام، بعد سنوات عجاف عاشتها درّة الفرات تحت وطأة أبشع التنظيمات إرهاباً.

يؤكد السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله فريق نادي الفتوة لكرة القدم أن فرحة فوز الفتوة ببطولة الدوري ليست رياضية أو كروية فحسب، وإنما وطنية لأنها تمثل انتصاراً للإرادة وهزيمة للظروف الصعبة، ولذلك شاركتهم الفرحة جماهير الأندية حتى المنافسة، ونالوا احترام السوريين جميعاً وتقديرهم.

الرئيس الأسد هنأ أعضاء الفريق بتحقيقهم بطولة الدوري وناقش مع إدارة النادي ورئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس الاتحاد السوري لكرة القدم التحديات التي تواجه رياضة كرة القدم في سورية عموماً وفي دير الزور على وجه التحديد، ولاسيما في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الإرهـاب في مختلف المنشآت الرياضية.

وشجع الرئيس الأسد لاعبي الفريق على المحافظة على المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه، وشاركهم أفكارهم وطروحاتهم لإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه كرة القدم والنهوض بها وخصوصاً في محافظتهم.

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