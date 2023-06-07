شقيقتان من السويداء تجمعهما مواهب فنية متعددة

السويداء-سانا

مواهب فنية متعددة تجمع الشقيقتين اليافعتين نور ولين القضماني، كما يجمعهما شمل الأسرة الواحدة المحبة، والممارسة للفن، والداعمة لإبداعاتهما الكامنة.

الشقيقتان المنحدرتان من بلدة قنوات بريف السويداء الشرقي تتلاقيان بمواهب العزف، والغناء، والرسم، لتقدما بذلك نموذجاً من حالات إبداعية عديدة يزخر بها المجتمع السوري.

وحسب نور الشقيقة الأكبر، فإنها بدأت بالعزف على آلة البيانو في معهد آربيسك بعمر 4 سنوات ولمدة خمسة أعوام، ثم تحولت لاحقاً للعزف على آلة الكمان المحببة بالنسبة لها بعد انضمامها لفرقة نبض الفنية، حيث شاركت معها بحفلات، كان أهمها افتتاح مركز الشباب للفنون مؤخراً.

وبينت نور أن الفن جزء لا يتجزأ كونه لديها تميز بالغناء بمختلف ألوانه أظهرته بحفلات شاركت بها وخاصة بالمركز الثقافي بمدينة السويداء وتعمل على تطويره عبر تدريبات مستمرة، تماشياً مع شغفها كذلك بالرسم كهواية، وتقديمها خلال الفترة الماضية لوحات بمعارض مدرسية ركزت فيها على الطبيعة والتراث.

أما لين الشقيقة الأصغر فاختارت آلتي الأورغ والبيانو للعزف عليهما بتشجيع من خالتها مدرسة التربية الموسيقية سناء الزيلع لتجد نفسها بعد فترة كما ذكرت حاضرة بحفلات أعطتها حافزاً للاهتمام أكثر بموهبتها بغية الارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

ويتكامل عشق لين للعزف مع إجادتها للغناء وخاصة لفيروز دون إغفال تميزها أيضاً في مجال الرسم الذي بدأت به حسبما ذكرت منذ سنوات طفولتها الأولى عبر أعمال تتعلق بالفرح، والزخرفة، والطبيعة، وغيرها.

وحسب والدة نور ولين هلا الزيلع فإن حب والدهما للعزف على الإيقاع وهي للغناء سابقاً انعكس إيجاباً عليهما، وبحكم عمرهما المتقارب تقومان بممارسة هواياتهما مع بعضهما، لافتة إلى حرصها وزوجها على الاهتمام بمواهبهما والعمل لصقلها بشكل أكبر بالتوازي مع تشجيعهما في دراستهما باعتبارهما متفوقتين أيضاً.

ووفقاً لمدرسة التربية الموسيقية والمدربة في فرقة نبض سناء الزيلع فإن مواهب ابنتي شقيقتها الموسيقية ظهرت بطفولتهما، ووجدت احتضاناً لها ضمن الأسرة، مشيرة لتميزهما بامتلاكهما إحساساً فنياً مرهفاً، وإيقاعاً جميلاً بالعزف، وخامة صوتية دخلا بها ميدان الغناء أيضاً.

عمر الطويل

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